На Алтае осудили 15-летнего футболиста, который ударил тренера

Подросток забросил занятие футболом Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае состоялся суд над 15-летним футболистом, который ударил тренера из команды соперников. Подробнее об этом сообщает Телеграм-канал Mash Siberia.

В тот день команда подростка проигрывала. Обвиняемого в избиении это разозлило, он подбежал к тренеру соперников и локтем ударил его в живот.

– Это привело к неполному разрыву поджелудочной, брыжейки толстой кишки и гематомам, - сообщает источник.

В качестве доказательства вины подростка были предоставлены показания врачей, ребят из команды пострадавшего, а также видео.

Защита же настаивала на версии, что все произошедшее не более чем трагическая случайность. Якобы футболист выбежал за мячом, а тренер оказался на его пути. Они столкнулись. Однако экспертизу видео, которая скобы указывает, что злого умысла в действиях подростка не было, суд не признал.

Сейчас подсудимый уже не занимается футболом. Ему назначили полтора года условно, а также он должен будет выплатить тренеру компенсацию в 500 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил. Его намерены оспорить.