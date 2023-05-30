Неизвестные обчистили машину бийчанина

Полиция быстро вычислила злоумышленника Фото: Олег УКЛАДОВ

22-летний житель Бийска обратился в полицию с заявлением о краже имущества из автомобиля.

Как и раньше, молодой человек вернулся домой с работы, припарковал во дворе машину, а с утра его ждал неприятный сюрприз. К счастью, сам автомобиль был на месте, а вот внутренности кто-то вынес.

– Из салона пропали сабвуфер, магнитола, бортовой компьютер, коврики и оплетка руля. Также неизвестные прихватили аккумулятор, воздушный фильтр и автоодеяло, - сообщают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Ущерб составил около 26 тысяч рублей. Злоумышленника, покусившегося на ВАЗ-2115, вычислили довольно быстро. Оказалось, что к краже причастны двое приятелей. Одному из них 19 лет, второму 18. Они уже сознались во всем и похищенные предметы вернули.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.