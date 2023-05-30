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НовостиЭкономика30 мая 2023 4:02

На Бийском олеумном заводе произошли кадровые изменения

На пост вернулся прежний директор
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Петр Переведенцев. Фото: сайт Бийского олеумного завода

Петр Переведенцев. Фото: сайт Бийского олеумного завода

На Бийском олеумном заводе сменилось руководство – кресло руководителя занял Петр Переведенцев. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Ранее пост руководителя занимал Максим Крючков. Когда появилась информация о предстоящих кадровых изменениях, то первым в списке кандидатов был именно Петр Переведенцев, поскольку именно он руководил заводом с 2008 по 2012 годы. Вслед за Крючковым ушла и его команда – исполнительный директор Сергей Ларейкин.

– Сейчас на сайте завода в разделе руководства такая должность не значится — возможно, потому что на нее пока не утверждена новая кандидатура, - пишет издание.