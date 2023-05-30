Родственники пациентки напали на бригаду скорой помощи в Барнауле

Один из пострадавших медиков до сих пор на больничном Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле родственники пациентки, к которой приехала «скорая», напали на медиков. Фельдшеры получили серьезные травмы.

Инцидент произошел еще 29 марта, но только на днях в телеграм-канале Станции скорой медицинской помощи появилось сообщение на эту тему.

– В результате сотрудники бригады получили повреждения разного характера и были доставлены в КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» для оказания медицинской помощи, - рассказывают медики.

Один из пострадавших и по настоящий момент находится на больничном. По факту нападения на медиков, которые находились при исполнении своих обязанностей, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.