Родственники пациентки напали на бригаду скорой помощи в Барнауле

Один из пострадавших медиков до сих пор на больничном
Фото: Анна СЕМИНА
В Барнауле родственники пациентки, к которой приехала «скорая», напали на медиков. Фельдшеры получили серьезные травмы.
Инцидент произошел еще 29 марта, но только на днях в телеграм-канале Станции скорой медицинской помощи появилось сообщение на эту тему.
– В результате сотрудники бригады получили повреждения разного характера и были доставлены в КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» для оказания медицинской помощи, - рассказывают медики.
Один из пострадавших и по настоящий момент находится на больничном. По факту нападения на медиков, которые находились при исполнении своих обязанностей, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.