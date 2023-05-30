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НовостиОбщество30 мая 2023 2:18

Груду мусора оставили отдыхающие на берегу Оби в Барнауле

Горожане призывают к чистоте и порядку
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Территория за торговым центром "Европа"

Территория за торговым центром "Европа"

Фото: Анна СЕМИНА

Жители Барнаула пожаловались на мусор оставленный кем-то на берегу Оби.

Они считают, что к этому могут быть причастны любители рыбалки и отдыха на природе. По всей видимости, речь идет о правом берегу Оби. Горожане призывают забирать мусор после посиделок с собой.

– Сложи в пакет мусор, донеси до лестницы, там есть мусорный контейнер, - призывает участник сообщества «Инцидент Барнаул» Вадим.

И такая ситуация, увы, не только на берегу Оби. Стихийные свалки в Барнауле можно встретить и на других реках, на обрывах и даже в парке Юбилейный, который сейчас активно благоустраивают. Но стоит сойти с центральной аллеи и натыкаешься на груды мусора. Даже на территории за ТЦ «Европа», где уже несколько раз проводили субботник, отходов меньше не становится.