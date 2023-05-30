Горячую воду отключили у 46 тысяч барнаульцев

Опрессовка пройдет с 30 мая по 7 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 мая еще у 46 тысяч барнаульцев отключили горячую воду – в городе начинается второй этап опрессовки.

По информации СГК, ресурс будет отсутствовать по 7 июня. Если быть точнее, то в зоне отключения 161 многоквартирный дом, 182 частных, восемь детских садов, четыре школы и одна поликлиника. Они расположены на улицах Малахова, Георгия Исакова, Антона Петрова, Юрина, Власихинской, Попова и других.

– Мы проверим 217,5 км тепловых сетей, - поясняют энергетики.

Если локализация повреждений позволят, то возможно, ресурс вернут раньше.