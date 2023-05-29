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НовостиОбщество29 мая 2023 10:44

Томенко рассказал о масштабной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры в Алтайском крае

На эти цели потратят 2,7 млрд рублей
Герман Архаров
Работы будут масштабными

Работы будут масштабными

Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в Алтайском крае начнут реализовывать масштабную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры за 2,7 млрд рублей. Подробнее об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Виктор Томенко.

Из этой суммы 2,1 млрд рублей удалось привлечь через федеральный Фонд развития территорий.

Программа по модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитана на пять лет. Самый крупный проект – это реконструкция очистных сооружений в Яровом.

Кроме того, в программу включены проекты еще в восьми населенных пунктов Алтайского края.

Губернатор отметил, всего с учетом федеральной поддержки на модернизацию коммунальной инфраструктуры региона заложили больше 6 миллиардов рублей.