В Барнауле пройдет форум детско-юношеских инициатив «Лидеры изменений Алтая»

Фото: пресс-служба РДДМ «Движение Первых» Алтайского края

С 1 по 3 июня в Барнауле первые пройдет краевой форум детско-юношеских инициатив «Лидеры изменений Алтая». Его проведет «Движение первых региона.

В форуме примут участие 350 детей со всего края, которые пройдут предварительную регистрацию. Это ребята из общеобразовательных школ и учреждениях профессионального образования региона. Отдельный блок программы будет посвящен работе с наставниками из числа учителей и педагогов.

В программе форума краевой конкурс команд «Будущее региона», полезная программа, обучающие лектории по 12 направлениям деятельности «Движения Первых», культурно-творческие мероприятия, а также интеллектуальные и спортивные игры.

По итогам форума каждый участник получит сертификат о прохождении обучающей программы, а победители конкурса «Будущее региона» - поддержку при реализации командных инициатив.

Кроме того, в рамках форума пройдет краевой конкурс «Будущее региона». Это будет конкурс команд. Ребята посоревнуются в инициативах по 12 направлениям Движения. Участники – лидеры команд первичных отделений, которые соберутся на форуме «Лидеры изменений Алтая». Конкурс инициатив включает в себя три этапа. Первый: подача заявок оформление заявок на участие на сайте - https://рдш.рф/competition/3536 Второй этап: рассмотрение заявок оргкомитетом и формирование списка финалистов. Третий этап: стендовое оформление презентаций финалистов по 12 направлениям на форуме и объявление победителя.