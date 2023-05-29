Губернатор Томенко принял участие в форуме «Алтай. Территория развития».

Губернатор на форуме Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в образовательном форуме «Алтай. Территория развития».

Форум проходит в 15-й раз. В нем участвуют представители 66 регионов России и девяти стран.

Главная задача форума – побудить молодежь реализовывать себя в Алтайском крае. Проблема оттока инициативной талантливой молодежи остро стоит регионе. Губернатор подчеркнул, что важно создавать для молодых людей возможность реализовывать себя в Алтайском крае.

Один из способов оставить молодежь в Алтайском крае – поддержка молодежных инициатив и раздача грантов до 1 млн рублей. Виктор Томенко напомнил, что в прошлом году участники получили 19 грантов от Росмолодежи на общую сумму около 10 млн рублей. В этом году также будут разыграны гранты на сумму до 1 миллиона рублей, победители будут объявлены 1 июля. Заявки на граты направлены от более, чем ста участников форума.