В Алтайском крае на 30% выросло число занятых в сфере бизнеса

Фото: Екатерина Шахова

На протяжении недели руководители общественных организаций и представители исполнительной власти вырабатывали конкретные предложения для развития бизнеса в регионе.

В работе пленарного заседания принял участие губернатор региона Виктор Томенко. В своем выступлении к участникам форума он отметил, что малый и средний бизнес в крае развивается активными темпами: открываются новые производства, увеличивается число рабочих мест. Сегодня в этой сфере заняты более 352 тысяч человек — показатель вырос почти на 80 тысяч за последние пять лет, почти на 30%.

«Сегодня не только есть внимание властей разного уровня — федерального, регионального и муниципального, но есть и общественное признание роли предпринимателя в устройстве сегодняшней жизни. Предприниматели знают и пользуются самыми разнообразными и многочисленными мерами поддержки», — отметил Виктор Томенко.

Конгресс стал уже традиционным мероприятием, на котором подводятся итоги работы бизнес-сообществ и органов исполнительной власти. На протяжении недели его участники работали на нескольких площадках: «Инвестиционная привлекательность региона», «Системные проблемы в развитии предпринимательства, с которыми сталкивается бизнес в Алтайском крае», «Финансовые инструменты для развития бизнеса», «Кадровые перспективы для сферы малого и среднего предпринимательства», «Молодежное предпринимательство-драйвер региональной экономики» и другие. Они обсуждали актуальные для региона проблемы и вырабатывали пути их решения.

Фото: Екатерина Шахова

Председатель Алтайского краевого отделения Общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Госьков отметил важность работы по информированию предпринимателей, повышению их правовой грамотности.

«Прежде всего, любой предприниматель открыто мог получить экспертную и достоверную информацию о злободневных вопросах, мог получить ответы на те вопросы, которые его больше всего интересуют, от профессионалов своего дела», — пояснил Евгений Госьков.

Одной из важных тем стал вопрос о пересмотре величины кадастровой стоимости объектов недвижимости. Как пояснил председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, выкупная стоимость земельных участков для большинства бизнесменов достаточно высока. Он предлагает ограничить ее величину на 20% для производственных предприятий и на 30% — для остальных субъектов предпринимательской деятельности.

Все предложения участников форума войдут в резолюцию, которая определит работу предпринимателей на ближайший год. Губернатор пообещал, что инициативы возьмут в работу профильные ведомства.

Справка

Общая сумма поддержки предпринимательского сообщества в Алтайском крае за последние четыре года превысила 53 млрд рублей. Помощь предоставляли в виде субсидий, грантов, займов и поручительств. Конгресс проходил на площадке регионального центра «Мой бизнес», оказывающего свои услуги в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».