Танцевальный батл прошел на набережной в Барнауле

Батл Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На набережной Оби в Барнауле прошел танцевальный батл «За здоровый образ жизни». Об этом сообщает мэрия.

В танцевальном батле участвовали 70 человек. Они соревновались в трех номинациях. Это брекийнг, хип-хопу и все стили. Кроме того, прошла развлекательная историческая викторина для всех желающих.

В каждой номинации опередили победителя, который получил денежный приз и грамоту.

Добавим, что в августе в Барнауле хотят провести более масштабный танцевальный батл с мастер-классом от лучших танцоров Сибири.