Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с трактором на Алтае

На месте аварии Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

27 мая в Усть-Коксинском районе Республики Алтай произошло жесткое ДТП, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

39-летний житель Сургута за рулем Hyundai Solaris ехал со стороны села Амур в направлении Сугаша. Как установили правоохранители, водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся со стоящим на обочине трактором.

От полученного удара трактор наехал на стоящих сзади него двух детей.

В результате ДТП водитель Hyundai Solaris скончался на месте. 43-летняя пассажирку и двух мальчиков 12-ти и 13-ти лет госпитализировали.