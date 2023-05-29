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НовостиОбщество29 мая 2023 7:05

Экс- директор шинного завода Барнаула обратился в прокуратуру

По информации издания, на заводе провели проверку и обнаружили нарушения
Герман Архаров
Предположительно, выявили два ключевых нарушения

Предположительно, выявили два ключевых нарушения

Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-управляющий директор шинного завода Барнаула «Нортек» Владимир Воробьев обратился в прокуратуру с заявлением на бывшего работодателя. Об этом сообщает Толк.

По информации издания, на заводе провели проверку и обнаружили нарушения. Воробьев признали потерпевшим по административному делу.

Предположительно, выявили два ключевых нарушения, возбудили дела об административных правонарушениях. Возможно, первое связано с нарушением условий трудового договора с Воробьевым, а второе – с режимом работы на предприятии в целом.

Ранее мы писали о том, что с с 7 марта 2023 года новым управляющим директором компании «Нортек» стал Алексей Терехович.