На Алтае начала работать мобильная приемная губернатора

Фото из Telegram-канала Виктора Томенко

В Алтайском крае начала работать мобильная приемная губернатора Виктора Томенко. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что использует все возможности, чтобы оставаться на связи с жителями региона. Представители мобильной приемной выезжают в разные населенные пункты Алтайского края и собирают обращения к главе региона.

Специалисты уже выезжали в село Корчино Мамонтовского района. Виткор Томенко дал нсеколкьо поурчений. В частности, они касаются ремонта сельской школы, возможности строительства модульного ФАПа и возобновление работы дома культуры

Глава региона добавил, что также специалисты собирают вопросы в соцсестях.