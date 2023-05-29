Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2023 2:24

В Барнауле охранника будут судить за хищение ювелирки на 35 млн рублей

Уголовное дело направили в суд
Герман Архаров
Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле направили в суд уголовное дело о хищении из ТЦ ювелирных изделий на общую сумму более 35 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

По данным правоохранителей, ранее судимый мужчина устроился охранником в частное охранное предприятие. В октябре барнаулец похитил из нескольких отделов в ТЦ «Ультра» ювелирные украшения, общая сумма которых превысила 35 млн рублей.

Через некоторое время правоохранители задержали мужчину.

Уголовное дело направили в суд.