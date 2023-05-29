В Барнауле тополь упал на провода

Фото: скриншот из группы «Инцидент Барнаул»

В воскресенье, 28 мая, в краевой столице тополь упал на провода. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Дерево упало на улице Юрина, 216. По информации очевидцев, тополь рухнул на провода. На снимках с места ЧП видно, что на земле лежит большое дерево.

В результате случившегося никто не пострадал. Рухнувший тополь также не повредил припаркованные автомобили.

Ранее мы писали, что 29 мая местами в Алтайском крае возможны порывы ветра до 20 м/с.