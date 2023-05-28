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НовостиОбщество28 мая 2023 10:56

Из-за военных колонн на Алтае 29 мая ограничат движение на трех участках

Маршрут и время могут изменить
Александра Сапожкова
Проезд закроют для всех видов транспорта

Проезд закроют для всех видов транспорта

Фото: Олег УКЛАДОВ

29 мая в связи с движением военных колонн на Алтае ограничат движение для всех видов транспорта на трех участках, сообщает ГУ МВД по региону.

Так, с 5 до 8 часов будет ограничено движение на отрезке: ЗАТО Сибирский – Чуйский тракт – подъезд к Косихе.

С 16.55 до 19.50 на участке: Лесной, аэродром – дорога «Фирсово – Рассказиха» – Фирсово.

С 16.50 до 19.50 на участке: Бобровка – дорога «Фирсово – Рассказиха» –Рассказиха.

Отмечается, что маршруты и время могут изменить.