Из-за военных колонн на Алтае 29 мая ограничат движение на трех участках

Проезд закроют для всех видов транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

29 мая в связи с движением военных колонн на Алтае ограничат движение для всех видов транспорта на трех участках, сообщает ГУ МВД по региону.

Так, с 5 до 8 часов будет ограничено движение на отрезке: ЗАТО Сибирский – Чуйский тракт – подъезд к Косихе.

С 16.55 до 19.50 на участке: Лесной, аэродром – дорога «Фирсово – Рассказиха» – Фирсово.

С 16.50 до 19.50 на участке: Бобровка – дорога «Фирсово – Рассказиха» –Рассказиха.

Отмечается, что маршруты и время могут изменить.