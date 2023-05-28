Алтайский губернатор рассказал о лучшем акушере-гинекологе края

Стаж работы врача - 29 лет. Фото: t.me/tomenko_22

Евгений Хабаров признан лучшим врачом акушером-гинекологом Алтайского края по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса врачей. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем ТГ-канале.

- Евгений Федорович — врач высшей категории со стажем работы 29 лет. Его ценят и коллеги, и пациентки краевого перинатального центра «ДАР». Стремлюсь, чтобы как можно больше таких высококлассных специалистов работало в алтайских больницах, - написал глава края.

Виктор Томенко поздравил Евгения Хабарова и других медиков, которые прошли региональный этап. Теперь они будут представлять край на федеральном уровне в августе 2023 года.