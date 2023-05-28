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НовостиОбщество28 мая 2023 5:51

Более 113 млн рублей направили на масштабный капремонт заринской школы №3

В здании отремонтируют спортзал, учебные кабинеты, пищеблок, лестничные марши и многое другое
Александра Сапожкова
Здание построено еще в 1979 году. Фото: Минобразования Алтайского края

Здание построено еще в 1979 году. Фото: Минобразования Алтайского края

На капитальный ремонт средней школа №3 Заринска, которая построена еще в 1979 году, направили более 113 млн рублей. Об этом сообщили в Минобразования Алтайского края.

В здании отремонтируют спортзал, учебные кабинеты, пищеблок, лестничные марши, раздевалки, кровлю, утеплят фасад, а также заменят инженерные сети, системы вентиляции, установят энергосберегающие светильники и т.д. После ремонтных работ закупят новую мебель и оборудование, откроют центр детских инициатив, школьный спортивный клуб по самбо и волонтерское движение.

- Плюс к этому создадут площадки для уличной гимнастики, баскетбола, волейбола, футбольное поле, зоны для прыжков и метания ядра, полосы препятствий, обустроят наливное полиуретановое покрытие для беговых дорожек и спортплощадок, - рассказали в министерстве.

Отмечается, что родители и ученики принимают участие в дизайнерских решениях, выборе цветовых гамм при оформлении помещений.