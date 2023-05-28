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НовостиОбщество28 мая 2023 5:06

За неделю от присасывания клещей на Алтае пострадало почти 800 человек

На сегодня двое находятся в тяжелом состоянии
Александра Сапожкова
На сегодня в стационарах находятся семь больных с подозрением на энцефалит

На сегодня в стационарах находятся семь больных с подозрением на энцефалит

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 783 человека, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с 30 марта, начала сезона активности клещей, с жалобами на присасывание в крае обратились 3073 человека (из них 976 детей). В Барнауле с этого времени зарегистрировано 998 человек, пострадавших от клещей, в том числе 180 детей.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших, в 7,5% обнаружен вирус энцефалита, в 22,5% случаев - возбудитель боррелиоза. Всем жителям края оказали профилактическое лечение, заболевших нет.

- В целом среди пострадавших зарегистрировано 102 случая сибирского клещевого тифа, а также 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 12 случаев с подозрением на клещевой энцефалит, - сказали в ведомстве.

На сегодня в стационарах находятся семь больных с подозрением на энцефалит, двое из них в тяжелом состоянии.