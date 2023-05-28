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НовостиОбщество28 мая 2023 4:07

У могилы на Михайловском кладбище заметили «барнаульского Хатико»

Собака не уходит и к себе никого не подпускает
Александра Сапожкова
Возможно, собака скучает по умершему хозяину

Возможно, собака скучает по умершему хозяину

Фото: Олег УКЛАДОВ

27 мая на Новомихайловском кладбище горожане заметили худую собаку, которая лежала у могилы. Об этом сообщается в группе «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, собака никуда не уходит и к себе никого не подпускает. Ей налили воды и дали кусочек хлеба.

- Воду попила и хлеб, конечно, тут же съела, но для нее этого очень мало. Пожалуйста, кто будет там, возьмите с собой еду, покормите собаку! – призвали неравнодушные горожане.

Они предположили, что, возможно, пес, как верный Хатико, скучает по своему хозяину и лежит у его могилы.