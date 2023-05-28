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НовостиПроисшествия28 мая 2023 3:03

В Барнауле в ДТП пострадали маленькие пассажиры маршрутки – мальчик и девочка

Автобус № 60 столкнулся с КамАЗом
Александра Сапожкова
Детей увезли в больницу.

Детей увезли в больницу.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое детей пострадали 27 мая в аварии с участием КамАЗа и маршрутного автобуса № 60 в Барнауле, сообщает amic.ru со ссылкой на ГИБДД города.

Столкновение произошло на перекрестке ул. 65 лет Победы и Энтузиастов. Маршруткой управлял водитель 1989 года рождения, а грузовиком - мужчина 1990 года рождения.

В результате двое маленьких пассажиров маршрутки - мальчик 2022 года рождения и девочка - получили повреждения. Детей увезли в больницу.

По какой причине произошла авария, не известно.