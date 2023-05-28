В Барнауле в ДТП пострадали маленькие пассажиры маршрутки – мальчик и девочка

Детей увезли в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое детей пострадали 27 мая в аварии с участием КамАЗа и маршрутного автобуса № 60 в Барнауле, сообщает amic.ru со ссылкой на ГИБДД города.

Столкновение произошло на перекрестке ул. 65 лет Победы и Энтузиастов. Маршруткой управлял водитель 1989 года рождения, а грузовиком - мужчина 1990 года рождения.

В результате двое маленьких пассажиров маршрутки - мальчик 2022 года рождения и девочка - получили повреждения. Детей увезли в больницу.

По какой причине произошла авария, не известно.