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НовостиОбщество28 мая 2023 2:13

Барнаульские власти проконтролировали ремонт дороги на ул. Гридасова

Этот участок имеет важное значение
Александра Сапожкова
Будет отремонтирован участок от ул. Малахова до ул. Власихинской длиной более 1,5 км

Будет отремонтирован участок от ул. Малахова до ул. Власихинской длиной более 1,5 км

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

27 мая мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на участке ул. Гридасова, где идет ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в мэрии.

Глава города отметил, что решение о ремонте улицы было принято по нескольким причинам. Во-первых, дорога является объездной и связывает ул. Власихинская и Малахова, и в администрацию поступали многочисленные просьбы о ремонте от жителей. Во-вторых, дорога имеет важное значение для находящейся рядом пожарной части - именно по этой улице выезжают экипажи.

В мэрии сообщили, что будет отремонтирован участок от ул. Малахова до ул. Власихинской длиной более 1,5 км. Дорожники частично выполнили фрезерование, геодезическую разбивку, установили временные знаки, а сейчас укладывают выравнивающий слой покрытия. После этого установят бордюрные камни и поребрики, обустроят тротуар и верхний слой асфальта.

В завершении совещания глава города дал поручение профильному комитету проработать дополнительные мероприятия по безопасности движения на этом участке, так как после ремонта там возрастет трафик.