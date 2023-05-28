Барнаульские власти проконтролировали ремонт дороги на ул. Гридасова

Будет отремонтирован участок от ул. Малахова до ул. Власихинской длиной более 1,5 км Фото: пресс-службы администрации Барнаула

27 мая мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на участке ул. Гридасова, где идет ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в мэрии.

Глава города отметил, что решение о ремонте улицы было принято по нескольким причинам. Во-первых, дорога является объездной и связывает ул. Власихинская и Малахова, и в администрацию поступали многочисленные просьбы о ремонте от жителей. Во-вторых, дорога имеет важное значение для находящейся рядом пожарной части - именно по этой улице выезжают экипажи.

В мэрии сообщили, что будет отремонтирован участок от ул. Малахова до ул. Власихинской длиной более 1,5 км. Дорожники частично выполнили фрезерование, геодезическую разбивку, установили временные знаки, а сейчас укладывают выравнивающий слой покрытия. После этого установят бордюрные камни и поребрики, обустроят тротуар и верхний слой асфальта.

В завершении совещания глава города дал поручение профильному комитету проработать дополнительные мероприятия по безопасности движения на этом участке, так как после ремонта там возрастет трафик.