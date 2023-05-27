Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил оперативно устранять коммунальные аварии

Ремонт Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошло совещание по поводу подготовки к новому отопительному периоду. Как сообщили в мэрии, глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил оперативно устранять все коммунальные аварии.

По итогам первого этапа гидравлических испытаний было найдено и устранено 50 повреждений. Еще 14 сейчас продолжают ликвидировать, на подачу воды они не влияют.

Всего к следующему отопительному периоду предстоит подготовить 2916 многоквартирных домов, уже 229 домов получили акты готовности. Приемку должны пройти 95 школ, 191детсад и 35 учреждений допобразования.

- В настоящее время в образовательных учреждениях образования ведутся работы по замене приборов учета, восстановлению изоляции на трубопроводе и другие, - отметили в мэрии.

Особое внимание уделили подготовке медучреждений. На пяти объектах провели промывку систем отопления и получили акты готовности.

Что касается коммунальных аварий, то мэр поручил усилить контроль за проведением работ и в случае нештатных ситуаций оперативно устранять повреждения.