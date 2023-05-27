Укушенный собакой подросток получил компенсацию от властей района на Алтае

Бродячая собака Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Топчихинском районе Алтайского края семье пострадавшего от укуса собаки подростка удалось добиться компенсации. Деньги в качестве компенсации морального вреда выплатит администрация района, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

18 января этого года 16-летнего парня укусила бродячая собака. Прокуратура района обратилась с иском в суд.

Подросток пострадал от животного 18 января 2023 года. С иском в суд обратилась прокуратура Топчихинского района. На одной из сельских дорог на подростка напала собака и укусила левую голень.

- При обращении в больницу установлен диагноз – открытая рана голени неуточнённой локации, рвано-укушенная рана нижней трети левой голени, наличие раны на нижней трети бедра. Подростку проведена операция с наложением швов, - отметили в ведомстве.

Собака была безнадзорной. Установлено, что отлов бродячих животных входит в полномочия администрации. По решению суда власти района заплатят семье 10 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.