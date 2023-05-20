Бездомного подозревают в вандализме в Горно-Алтайске

Вандал. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по РА

В Горно-Алтайске полицейские установили личность вандала, который у камня ликвидаторам Чернобыльской аварии устроил погром.

На днях в одном из мессенджеров появилась видеозапись, на которой был запечатлен некий мужчина, который находясь в месте закладки камня ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, устроил там погром.

– Он кидает на берег реки венок и мемориальную табличку, -описывают видео в ГУ МВД России по Республике Алтай.

Полицейские смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 36-летний бездомный. Его доставили в отделение для разбирательства. Задержанный отрицать свою вину не стал. Он рассказал, что в тот день у него было плохое настроение и он просто решил таким образом «спустить пар».

По факту вандализма проводится проверка.