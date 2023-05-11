Бюджет Алтайского края планируется увеличить на 8,4 млрд рублей

Губернатор Виктор Томенко предложил увеличить бюджет края Фото: Олег УКЛАДОВ

Бюджет края планируется увеличить на 8,4 млрд рублей. Решение об этом должно утвердить Алтайское краевое законодательное собрание на ближайшем заседании 25 мая. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор края Виктор Томенко.

Так, 2,3 млрд рублей будет направлено для ремонта социально-значимых объектов. В том числе на приобретения жилья детям-сиротам будет выделено 400 млн рублей, на развитие коммунального хозяйства – 612 млн рублей, на догазификацию – 218 млн рублей.

Виктор Томенко предложил довести фонд на дорожное строительство до 17,5 млрд рублей, добавив в него дополнительные 650 млн. Необходимо это для реализации крупных краевых проектов и ремонта дорог в населенных пунктах края.

Пойдут деньги и в медицину. Так, предполагается выделить еще 380 млн рублей на оборудование для больниц, 50 млн - на машины скорой помощи и 450 млн - на бесплатные медикаменты.

Также в бюджет заложены дополнительные расходы на выплаты детям войны и спортивные мероприятия.