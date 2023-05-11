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НовостиОбщество11 мая 2023 7:32

Школьник из Бийска потерял сознание после неудачного сальто

Подросток ударился головой после неудачного трюка
Александр Коровниченко
Подросток доставлен в больницу в тяжелом состоянии

Подросток доставлен в больницу в тяжелом состоянии

Фото: Олег УКЛАДОВ

14–летний школьник из Бийска попытался сделать сальто с урны для мусора, упал и от удара по голове потерял сознание. Об этом сообщает телеграм-канал станции скорой медицинской помощи (Бийск).

Подросток попытался исполнить трюк, когда находился на трамвайной остановке «Табачная фабрика». Но прыжок с переворотом не удался, и мальчик ударился головой, потеряв сознание.

Медицинская служба отреагировала быстро. Ближайшая бригада скорой помощи прибыла на место и привела подростка в сознание. После этого пострадавший был доставлен в Центральную больницу Бийска. Состояние подростка тяжелое.