Школьник из Бийска потерял сознание после неудачного сальто

Подросток доставлен в больницу в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

14–летний школьник из Бийска попытался сделать сальто с урны для мусора, упал и от удара по голове потерял сознание. Об этом сообщает телеграм-канал станции скорой медицинской помощи (Бийск).

Подросток попытался исполнить трюк, когда находился на трамвайной остановке «Табачная фабрика». Но прыжок с переворотом не удался, и мальчик ударился головой, потеряв сознание.

Медицинская служба отреагировала быстро. Ближайшая бригада скорой помощи прибыла на место и привела подростка в сознание. После этого пострадавший был доставлен в Центральную больницу Бийска. Состояние подростка тяжелое.