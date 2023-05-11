ВТБ: в апреле российский рынок ипотеки стабилизировался

Вклад в динамику рынка внесли уход от "околонулевых" программ застройщиков и смещение спроса клиентов на "вторичку", где действуют более низкие ценовые параметры. В апреле рекордного 2021 года продажи составили 551 млрд рублей, а в прошлом году на фоне экстремально высоких ставок - 160 млрд.

ВТБ в апреле 2023 года оформил около 19 тысяч жилищных кредитов на 93 млрд рублей. Всего с начала года порядка 63,3 тыс. клиентов получили в банке ипотеку объемом 321 млрд рублей. Около трети в структуре продаж января-апреля заняли Москва и область (примерно 112 млрд рублей). На втором месте - Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 29 млрд рублей). В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край (26,4 млрд), Республика Татарстан (13,7 млрд) и Новосибирская область (10,4 млрд).

Основным спросом клиентов пользовались стандартные ипотечные программы, по которым заемщики приобретают в основном вторичное жилье. В январе-апреле на них в пришлось около 56% сделок банка. Клиенты, рассматривающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам

«После ажиотажного спроса заемщиков в марте на фоне сворачивания "околонулевых" программ, реализуемых застройщиками, в апреле российский рынок ипотеки стабилизировался. Выдачи на уровне 570 млрд рублей, - достаточно весомый показатель для банков, который превысил результат апреля рекордного 2021 года. Как мы и прогнозировали, спрос клиентов сместился в сторону вторичного жилья, где сейчас действуют более привлекательные цены для клиентов. На этом фоне фиксируется снижение среднего размера ипотечного кредита. В мае в связи с длинными выходными мы ожидаем некоторое замедление динамики рынка. Тем не менее, в целом по первому полугодию наши прогнозы по-прежнему оптимистичны. Ожидаем, что в январе-июне российские банки выдадут ипотеку более чем на 2,7 трлн рублей. Это на 46% превысит результат за аналогичный период прошлого года и на 2% – рекордного 2021 года», – прокомментировал вице-президент банка, руководитель департамента продаж в партнерских каналах Евгений Дячкин.

Он добавил, что банк в первом полугодии планирует выдать более 536 млрд рублей по ипотеке. Ожидается, что почти каждый второй кредит будет выдан на льготных условиях.