Единственное алтайское казино отчиталось о рекордной выручке

Здание казино Фото: Евгения САВИНА

Единственное казино Алтайского края в игорной зоне «Сибирская монета» отчиталось о рекордной выручке. Об этом сообщает «Банкфакс».

По итогам прошлого года выручка казино «Алтай Пэлас» составила 592,8 млн рублей. Прирост суммы составил 3 %. Отдельно в отчете казино уточняется, что чистая прибыль уменьшилась на 18,1 %. Наибольшей популярностью у посетителей пользовались игорные столы, а вот аппараты, наоборот, дали меньше выручки.

Руководство «Алтай Пэлас» отмечает, что на деятельность игорных зон оказали воздействие санкции западных стран в отношении России. Данные действия привели к увеличению экономической неопределенности, в том числе волатильности на рынках капитала.