Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 6:16

Социальные похороны в Барнауле стали дороже

Стоимость гарантированных услуг по погребению выросла на 950 рублей
Александр Коровниченко
Предоставление гроба входит в перечень услуг

Предоставление гроба входит в перечень услуг

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия Барнаула установила новую стоимость гарантированных социальных услуг по погребению. Новая стоимость составила 8,9 тыс. рублей. Об этом говорится в постановлении администрации города.

Перечень услуг, который предоставляется для погребения, не изменили. В него входит: предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела умершего; погребение.

Стоит отметить, что все необходимые документы оформляются бесплатно. Такое изменение стоимости на подобные услуги происходит практически ежегодно.