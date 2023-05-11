Социальные похороны в Барнауле стали дороже

Предоставление гроба входит в перечень услуг Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия Барнаула установила новую стоимость гарантированных социальных услуг по погребению. Новая стоимость составила 8,9 тыс. рублей. Об этом говорится в постановлении администрации города.

Перечень услуг, который предоставляется для погребения, не изменили. В него входит: предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела умершего; погребение.

Стоит отметить, что все необходимые документы оформляются бесплатно. Такое изменение стоимости на подобные услуги происходит практически ежегодно.