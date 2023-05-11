В «Бийскавтодор» назначен новый директор

Работа дорожных служб Фото: Олег УКЛАДОВ

В руководстве дорожного предприятия «Бийскавтодор» произошли изменения. Новым руководителем назначена Лилия Ядыкина. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Ранее МУП «Бийскавтодор» возглавляла Ксения Потехина. Она была переведена на пост первого заместителя главы города Бийска после заседания городской Думы, которое состоялось 20 апреля. Новый директор Лилия Ядыкина была назначена на должность 2 мая.

Муниципальное предприятие «Бийскавтодор» занимается обслуживанием дорог города. Оно было учреждено в 2019 году и за время его существования руководство менялось четыре раза.