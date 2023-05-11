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НовостиНедвижимость11 мая 2023 3:02

В центре Барнаула планируют построить десятиэтажный жилой комплекс

Он будет состоять из двух домов
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Строительство домов

Строительство домов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле построят десятиэтажный жилой комплекс. Как сообщил «Толк», он появится на месте снесенной бани на улице Союза Республик, 11.

В настоящее время на участке уже ведут подготовительные и земляные работы, рабочие пригнали технику. Старые конструкции демонтируют.

Площадь участка - 6,16 тыс. квадратных метров. Работы проводит компания «Строительный камень». Уже в скором времени организация получит разрешение на проведение работ по строительству. Сдать объект планируют в конце лета 2024 года.

По плану застройщика, на месте появится жилой комплекс с двумя панельными десятиэтажками и подземной автостоянкой. В домах будет 281 квартира, на парковке - 84 места. Рядом разместятся детская площадка, зона отдыха и спортивный уголок.