Ремонт дорог Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали ремонтировать тротуары. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы проводят дорожники МБУ «Автодорстрой».

Несколько участков сейчас готовят к ремонтным работам. Речь идет об улице Молодежная от Сибирского до Комсомольского, улице 42 Краснознамённой Бригады от Антона Петрова до внутренней парковки Дворца культуры.

В ближайшее время стартует ремонт на Комсомольском от Молодежной до Советской. Всего в этом сезоне будут восстановлены тротуары на площади больше 11 тыс. квадратных метров.

Также в краевой столице продолжают ремонтировать дорожные участки. Посмотреть, какие объекты будут ремонтировать на этой неделе, можно в плане.