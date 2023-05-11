Благоустройство в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается голосование за объекты благоустройства в 2024 году. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, голосование идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Жители краевой столицы могут проголосовать за территорию, которую они хотели бы видеть реконструированной. В числе объектов на выбор - парки, скверы, площади и другие места для отдыха.

Отдать свой голос можно на сайте za.gorodsreda.ru до 31 мая. По данным на 11 мая, тройку лидеров занимают Сиреневый бульвар, Демидовская площадь и парк имени В. И. Ленина.