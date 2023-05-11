Дожди с грозами и жара ожидаются в Алтайском крае

Лето Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 11 мая ожидается до +30 градусов, а также дожди и грозы. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, до конца этой недели будет дождливо. Днем 11 мая дневная температура воздуха в крае составит от +25 до +30 градусов, в восточных районах чуть похолоднее - от +19 до +24. Ветер юго-восточный от шести до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

А в Барнауле 11 мая ожидается от +21 до +23 градусов, в конце дня может пойти дождь.

Уже в пятницу температура вновь снизится.

Ранее стало известно, что это лето будет аномально жарким.