Жителей Алтая просят опознать мужчину, которого подозревают в убийстве

Мужчина может находиться в Алтайском крае. Фото предоставлено СУ СК по Новосибирской области

Следком по Новосибирской области просит жителей Алтая опознать мужчину, который, возможно, причастен к убийству.

Убийство было совершено в январе этого года в Первомайском районе Новосибирска. Следствие располагает фото и видео с мужчиной, возможно причастного к преступлению. Сейчас есть основания полагать, что этот человек находится в Алтайском крае.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении мужчины, просят позвонить по тел.: 8-913-921-04-05, 8-913-948-22-81. Следователи гарантируют конфиденциальность.