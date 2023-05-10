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НовостиОбщество10 мая 2023 10:24

11 мая в Барнауле отключат светофоры на четырех участках

Время отключения - с 15.00 до 16.30
Александра Сапожкова
Причина отключения – плановый ремонт на сетях электроснабжения

Причина отключения – плановый ремонт на сетях электроснабжения

Фото: Олег УКЛАДОВ

11 мая в Барнауле с 15.00 до 16.30 отключат светофора на четырех участках, сообщили в мэрии.

Светофоры не будут работать на пл. Победы, на пл. Октября, в районе дома №21 по пр. Строителей и на перекрестке ул. Деповской и пр. Строителей. В администрации пояснили, что причина отключения – плановый ремонт на сетях электроснабжения.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.