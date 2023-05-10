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НовостиОбщество10 мая 2023 10:10

Горячую воду отключат 11 мая в 47 домах Барнаула

Отключение продлится с 10 до 24 часов
Александра Сапожкова
Воды не будет в районе Нового рынка

Воды не будет в районе Нового рынка

Фото: Олег УКЛАДОВ

11 мая в Барнауле с 10 до 24 часов отключат горячую воду в 47 домах в районе Нового рынка. Об этом сообщается в телеграм-канале СГК.

В компании пояснили, что делают это для того, чтобы потом заменить участок теплосети без отключения горячей воды на несколько недель. Специалисты установят заглушки и врежут временную теплосеть для горячей воды в обход запланированного к ремонту участка.

Отмечается, что работы будут выполнят пять бригад и 10 единиц спецтехники.

Адреса домов, попадающих под отключение, смотрите здесь.