Горячую воду отключат 11 мая в 47 домах Барнаула

Воды не будет в районе Нового рынка Фото: Олег УКЛАДОВ

11 мая в Барнауле с 10 до 24 часов отключат горячую воду в 47 домах в районе Нового рынка. Об этом сообщается в телеграм-канале СГК.

В компании пояснили, что делают это для того, чтобы потом заменить участок теплосети без отключения горячей воды на несколько недель. Специалисты установят заглушки и врежут временную теплосеть для горячей воды в обход запланированного к ремонту участка.

Отмечается, что работы будут выполнят пять бригад и 10 единиц спецтехники.

Адреса домов, попадающих под отключение, смотрите здесь.