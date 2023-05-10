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НовостиОбщество10 мая 2023 9:07

На Алтае восстановили жилищные права 104-летнего ветерана

Ему предоставили субсидию на приобретение жилья
Александра Сапожкова
Пожилой мужчина живет с сыном и его семьей в благоустроенной квартире

Пожилой мужчина живет с сыном и его семьей в благоустроенной квартире

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске прокуратура восстановила жилищные права 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пожилой мужчина живет с сыном и его семьей в благоустроенной квартире. И со временем в связи с увеличением семьи на ветерана стало приходиться менее 8 «квадратов» жилплощади. Ветеран обратился в комитет ЖКХ с заявлением о постановке его на учет как нуждающегося в жилье. Однако ему отказали. За защитой прав фронтовик обратился к прокурору.

- Прокурор Бийска направил в городской суд иск с требованием признать отказ комитета ЖКХ незаконным. Суд второй инстанции удовлетворил исковые требования, - сказали в прокуратуре.

В итоге ветерану предоставлена субсидия на приобретение жилья.