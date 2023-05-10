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НовостиОбщество10 мая 2023 8:27

Барнаульский парк «Центральный» закрыли для посетителей

Там начались работы по благоустройству
Александра Сапожкова
Срок окончания работ – конец 2023 года

Срок окончания работ – конец 2023 года

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

10 мая в барнаульском парке «Центральный» приступили к благоустройству. В связи с этим его закрыли для посетителей, сообщили в мэрии.

На объекте работают сразу несколько бригад. Они параллельно демонтируют фонтан, выполняют срезку асфальта, выравнивают площадку под места отдыха и детскую зону.

- Проектом предусмотрены новые беседки, дорожки, скамейки и игровая площадка. Также планируется обновить ландшафтный дизайн, заменить освещение и установить камеры наблюдения, - рассказали в администрации.

На благоустройство выделено более 100 млн рублей. Срок окончания работ – конец 2023 года.