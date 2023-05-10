Барнаульский парк «Центральный» закрыли для посетителей

Срок окончания работ – конец 2023 года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

10 мая в барнаульском парке «Центральный» приступили к благоустройству. В связи с этим его закрыли для посетителей, сообщили в мэрии.

На объекте работают сразу несколько бригад. Они параллельно демонтируют фонтан, выполняют срезку асфальта, выравнивают площадку под места отдыха и детскую зону.

- Проектом предусмотрены новые беседки, дорожки, скамейки и игровая площадка. Также планируется обновить ландшафтный дизайн, заменить освещение и установить камеры наблюдения, - рассказали в администрации.

На благоустройство выделено более 100 млн рублей. Срок окончания работ – конец 2023 года.