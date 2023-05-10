В барнаульском ТРЦ вместо ушедшего Pull&Bear открылся бренд DUB

ТРЦ GALAXY Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском ТРЦ GALAXY на месте магазина Pull&Bear открылся бренд DUB. Об этом сообщается в телеграм-канале торгово-развлекательно центра.

Ряд брендов покинул Россию весной 2022 года. Среди них Zara, H&M, Oysho, Stradivarius и другие. Многие находились в GALAXY. Сейчас там вместо ушедших магазинов открываются новые. В частности, в марте появился большой магазин ZARINA, а теперь - DUB.

DUB – это новый бренд в основном для молодых людей. В коллекции представлены модели для повседневной жизни и спорта.