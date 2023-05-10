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НовостиОбщество10 мая 2023 7:00

Устрашающий арт-объект в виде трупа установили в частном секторе Бийска

Таким образом неизвестный автор хотел привлечь внимание к проблеме с мусором
Александра Сапожкова
«Труп» будто висит вниз головой на столбе. Скриншот vk.com/incident_22

«Труп» будто висит вниз головой на столбе. Скриншот vk.com/incident_22

Фото: Олег УКЛАДОВ

В частном секторе Бийска, в микрорайоне Зеленый клин, установили арт-объект, похожий на труп в мешке, перевязанный веревкой. Фото опубликовано в паблике «Инцидент Бийск».

«Труп» будто висит вниз головой на столбе, а под ним прикреплена надпись: «Он бросал мусор».

- В борьбе с мусором все средства хороши. Данный арт-объект служит средством для привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды, – написали в паблике.

В комментариях горожане одобрили такой способ привлечения внимания к проблеме.