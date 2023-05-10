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НовостиСпорт10 мая 2023 6:49

Бийчанин Артем Карпукас помог московскому «Локомотиву» обыграть «Сочи»

«Железнодорожники» победили со счетом 3:0
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Артем Карпукас

Артем Карпукас

Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

Уроженец Бийска, а ныне футболист московского «Локомотива» Артем Карпукас помог своей команде разгромить «Сочи» в матче российской Премьер-лиги.

На днях «железнодорожники» обыграли южную команду со счетом 3:0. Один из голов записал на свою фамилию наш земляк Артем Карпукас.

— Я должен был бить раньше, потому что мы неплохо сыграли с Глушенковым в стенку. Но я хотел еще одним движением убрать, потому что у меня нет большого опыта игры в штрафной площади. Но как получилось — так получилось, - после матча признался полузащитник клубной пресс-службе.

Напомним, Артем дебютировал за основной состав «Локомотива» год назад. С тех пор он неплохо себя зарекомендовал. Сам спортсмен подчеркнул, что для него это значит много и он готов каждую тренировку выкладываться по полной для того, чтоб всегда попадать в стартовый состав.