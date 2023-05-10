В Барнаул из Саратова привезут орла-могильника, которого ударило током

Птицу назвали Аркей. Фото: Центр защиты природы и реабилитации диких животных «Мудрый Рух»

В Барнаул из саратовского Центра защиты природы и реабилитации диких животных «Мудрый Рух» привезут орла-могильника, пострадавшего от удара током. Об этом сообщается в телеграм-канале центра.

Известно, что орел (его назвали Аркей) пострадал от удара током от ЛЭП в Саратове в феврале, и ему необходима реабилитация.

- Он молод и, возможно, не сможет сам начать охотиться. Ему может потребоваться длительная адаптация. Вольера вдалеке от звуков города, собак, машин у нас нет, поэтому решили передать птицу в реабилитационный центр «Ковчег» Барнаула, где есть огромные вольеры и опытные специалисты, постоянно работающие с такими животными, - рассказали в центре.

Все необходимые документы для законной перевозки птицы уже готовы.