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НовостиОбщество10 мая 2023 2:45

Пропавшая в Хакасии 63-летняя женщина может находиться в Барнауле

3 мая она ушла из дома и не вернулась
Александра Сапожкова
Ориентировка на пропавшую женщину. Фото: Национальный центр помощи Республики Хакасии

Ориентировка на пропавшую женщину. Фото: Национальный центр помощи Республики Хакасии

Пропавшая 63-летняя Екатерина Давыдова из Хакасии может находиться в Алтайском крае. По последним данным, она уехала в Барнаул.

Как сообщает Национальный центр помощи Республики Хакасии, женщина ушла из дома 3 мая в селе Шира и не вернулась.

Ее приметы: рост 160 см, средней полноты, волосы черные до плеч. Была одета в серую куртку, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам и черные ботинки.

Если вы видели женщину или вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба звонить по телефонам, указанным в ориентировке.