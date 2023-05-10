Несмотря на отмену «Бессмертного полка», барнаульцы 9 мая вышли с портретами ветеранов

В 2023 году акцию «Бессмертный полк» отменили по всей России Фото: Олег УКЛАДОВ

9 мая жители Барнаула вышли на улицы города с портретами ветеранов, несмотря на отмену акции «Бессмертный полк».

Горожан с портретами в частности заметили у Мемориала Славы, где возлагали цветы в память о погибших воинах, а также на параде Победы на пл. Советов.

Отметим, что жители Бийска также вышли на праздничные мероприятия с транспарантами.

Напомним, в 2023 году акцию «Бессмертный полк» отменили по всей России. Это было связано с мерами предосторожности.