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НовостиОбщество10 мая 2023 2:27

Несмотря на отмену «Бессмертного полка», барнаульцы 9 мая вышли с портретами ветеранов

Горожан с фото заметили в частности у Мемориала Славы
Александра Сапожкова
В 2023 году акцию «Бессмертный полк» отменили по всей России

В 2023 году акцию «Бессмертный полк» отменили по всей России

Фото: Олег УКЛАДОВ

9 мая жители Барнаула вышли на улицы города с портретами ветеранов, несмотря на отмену акции «Бессмертный полк».

Горожан с портретами в частности заметили у Мемориала Славы, где возлагали цветы в память о погибших воинах, а также на параде Победы на пл. Советов.

Отметим, что жители Бийска также вышли на праздничные мероприятия с транспарантами.

Напомним, в 2023 году акцию «Бессмертный полк» отменили по всей России. Это было связано с мерами предосторожности.