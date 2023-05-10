Под Барнаулом горит сухая трава

На кадрах видно огонь и клубы дыма. Скриншот видео t.me/incident22

Под Барнаулом в районе поселка Сибирская долина заметили возгорание сухой травы. Видео опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

- Уже сутки горит, хорошо видно с обрыва. Вчера не тушили пожар явно, сюда пришел, у нас теперь горит, - сообщили 9 мая местные жители.

На кадрах видно огонь и клубы дыма. При этом неподалеку находятся садоводства. Подписчики в комментариях посчитали, что пожар возник из-за дачников, которые разжигают костры.

- Как же они надоели со своей травой. Каждый год столько пожаров и горя из-за них, а они продолжают, - написала одна из горожанок.