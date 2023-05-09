Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 мая 2023 11:29

Барнаульские подростки украли арбуз, а потом извинились

Также они принесли продавцу деньги
Александра Сапожкова
Двое молодых людей вынесли арбуз из павильона «Фруктовый» на ул. Солнечная поляна

Двое молодых людей вынесли арбуз из павильона «Фруктовый» на ул. Солнечная поляна

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле подростки украли арбуз из торговой точки, а потом извинились перед продавцом и отдали ему деньги. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Двое молодых людей вынесли арбуз из павильона «Фруктовый» на ул. Солнечная поляна, 15-а. Видео кражи с камеры наблюдения появилось в Сети. Подростки увидели его и, по их словам, осознали свою вину.

- Они вернулись, принесли деньги за арбуз и извинились, - написали в паблике.

Родителям посоветовали получше следить за своими детьми.