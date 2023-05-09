Барнаульские подростки украли арбуз, а потом извинились

Двое молодых людей вынесли арбуз из павильона «Фруктовый» на ул. Солнечная поляна Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле подростки украли арбуз из торговой точки, а потом извинились перед продавцом и отдали ему деньги. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Двое молодых людей вынесли арбуз из павильона «Фруктовый» на ул. Солнечная поляна, 15-а. Видео кражи с камеры наблюдения появилось в Сети. Подростки увидели его и, по их словам, осознали свою вину.

- Они вернулись, принесли деньги за арбуз и извинились, - написали в паблике.

Родителям посоветовали получше следить за своими детьми.