На стене пятиэтажки в Рубцовске создают огромный портрет погибшего бойца СВО

Боец подорвал гранату, уничтожив несколько противников Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Рубцовске на стене пятиэтажки по пр. Ленина, 140, художники создают огромную картину, посвященную погибшему бойцу СВО Олегу Шипицину, пишет «Местное время».

Над созданием мурала работают художники из Барнаула Николай Замятин и Виталий Гутыра. Эскиз разрабатывался в течение нескольких месяцев, сегодня эта работа подходит к завершению. Мурал создается методом аэрографии. В работе художники используют фасадные краски, поэтому изображение сохранится долго. Сложность состоит в том, что рисунок большого формата и необходимо работать в тандеме с водителем автовышки. Кроме того, при создании портрета нужно учитывать все детали лица и тени.

Военнослужащий погиб 18 марта 2022 года под Мариуполем. Ему было 47 лет. Боец подорвал гранату, уничтожив несколько противников. Олег Шипицин родился не в Алтайском крае, но детство и молодость провел в Рубцовске, откуда в 19 лет его призвали в армию. Похоронили солдата в селе Косиха, где живут его мать и сестра.